Il sindaco gli risponde: “Ha lanciato un macigno su imprenditori del turismo e cittadini dell’isola. Ma lui perché durante la visita all’hotspot non indossava la mascherina? E perché non va in quarantena?”

“Sentire dal governatore della Sicilia che sono stati individuati altri 54 positivi che girano per l’isola è sconcertante. Io sono stato a Lampedusa e glielo posso dire passeggiano per il paese tra i turisti e questo non è normale”: Matteo Salvini ieri a Crotone, dove non è stato assolutamente contestato (no, non è vero), ha voluto movimentarsi la vita sostenendo che i positivi “vanno in mezzo a turisti milanesi, bolognesi, calabresi e poi portano il covid in Calabria a Milano e a Roma. Non è normale”.

Salvini e le bufale sui positivi che girano tra i turisti a Lampedusa

Ieri il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello lo ha smentito: “Ho letto una dichiarazione di Matteo Salvini rilasciata nel corso di una iniziativa elettorale, sostiene che ‘a Lampedusa ci sono migranti positivi che passeggiano fra i turisti’: forse non si è reso conto della gravità di una affermazione simile, fatta con tanta leggerezza. Un conto è dire che ci sono migranti risultati positivi al Covid, ben altra cosa è dire che questi ‘passeggiano in mezzo ai turisti’. La Prefettura di Agrigento è prontamente intervenuta per smentire questa notizia, affermando che i migranti positivi sono rimasti ‘isolati in una struttura deputata all’interno del Centro'”, ha fatto sapere Martello. “Salvini – ha aggiunto – ha lanciato un macigno sugli imprenditori e sui cittadini di Lampedusa, che già hanno tanti problemi. È indegno alimentare in questo modo panico e paura, fare campagna elettorale sulla pelle dei lampedusani”. “Infine, una considerazione – ha concluso Martello – dal momento che Salvini ha recentemente visitato il Centro di accoglienza dell’isola, e come si vede dalle foto che si trovano in rete non indossava la mascherina, forse è il caso che osservi un periodo di quarantena, per evitare che possa essere lui stesso a mettere a rischio le tante persone che incontra in campagna elettorale”.

Oggi, intervenendo ai microfoni de ‘L’Italia s’è Desta’, su Radio Cusano Campus, il sindaco di Lampedusa è tornato sulle frasi di Salvini: “Questa notizia ha creato un danno economico all’isola di Lampedusa raccontando che i migranti contamineranno tutti, è una grandissima falsità – ha affermato Martello -. Nessun turista che e’ stato a Lampedusa ha mostrato segni di Covid contrariamente ad altre realta’. Quando si parla del problema del contagio bisogna stare attenti, una notizia del genere ha fatto spegnere completamente i telefoni e nessuno prenota piu’ a Lampedusa”. Secondo Martello “per fare politica non si può giocare sulla pelle della gente. Mi riferisco – ha spiegato – a Salvini che è stato a Lampedusa all’interno dell’hotspot senza mascherina, quindi lui dovrebbe osservare la quarantena. Ho le fotografie, le ha messe lui sulla sua pagina. Non si può giocare su problemi così seri”.

