Come Salvini “censura” la contestazione a Crotone

Nel video che vedete qui sopra, postato sulla pagina facebook di Matteo Salvini, potete ammirare come la Lega descriva la contestazione ricevuta dal Capitano a Crotone: c’è una persona che urla, uno spettacolo “penoso”, lei è “educatissima” (ironico). Nel video pubblicato da Crotonenews su Facebook invece si vede come è andata per davvero:

#Crotone, #Salvini per la presentazione della lista alle Comunali: contestazione al porto Pubblicato da CrotoneNews su Lunedì 24 agosto 2020

Alcune decine di manifestanti lo hanno infatti contestato con cori e insulti. La situazione è stata tenuta sotto controllo dagli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno in qualche modo isolato i contestatori. Non ci sono stati scontri o incidenti. E il Capitano se ne è dimenticato.

