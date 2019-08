Matteo Salvini e il tweet sul “mojitino” alla figlia Mirta

Matteo Salvini su Twitter (o meglio: il suo social media manager) si è arrabbiato con Laura Cesaretti del Giornale che aveva pubblicato un tweet in cui scriveva: “Le cronache da Milano Marittima sembrano una puntata di Narcos (ci sono anche i dignitosissimi dirigenti del cartello migranti lìb in massa che fanno a botte per una sdraio vicino al boss, che intanto offre “un mojitino” alla figliola ancora alle elementari”).

Il social media manager di Salvini, che per abitudine cita spesso i suoi figli sui social network per fare propaganda, le ha dato della “miserella”: “E ridaje, pur di attaccarmi non la smettono di tirare in ballo i bambini, stavolta addirittura mia figlia di sei anni, che sicuramente ha più testa di loro. Miserelli”. Solo che – sorpresa! – la Cesaretti in realtà citava un articolo dell’Huffington Post in cui si raccontava proprio l’episodio (ovviamente scherzoso):

Veramente mi limitavo a citare le cronache dei giornalisti che erano lì. Se dicono il falso, fate smentita. pic.twitter.com/86DAt5PEej — laura cesaretti (@lauracesaretti1) August 4, 2019

Qui, insomma, basta varcare l’ingresso del bagno di Massimo Casanova, europarlamentare e amicissimo del Capitano, sorseggiare qualcosa, e, oplà, ecco Matteo Salvini. Il costume di scena, per far parlare di sé oggi, prevede bermuda, t-shirt nera della curva del Milan e un infradito. Fa la spola fra la piscina del Miami Beach, dove si diverte con la piccola Mirta (“Ti porto un mojitino?”), e la spiaggia, dove non fa in tempo a guardare un sms sull’iphone, che si palesano decine e decine di tifosi come fosse un calciatore, o un tronista di Uomini e Donne. Gode nell’essere il Re dei selfie della stagione estiva 2019. “Io mi farei una foto solo per mandarla a mio padre e farmi cazziare”, si diverte una ragazza che è a Milano Marittima per il weekend.

