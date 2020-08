Salvini in tv battuto da Don Matteo e Paperissima

Il Fatto oggi ci racconta cosa ha sentenziato l’Auditel sulle ultime apparizioni televisive di Matteo Salvini. Mentre fino a qualche tempo fa bastava tenerlo in video per avere risultati ragguardevoli, ultimamente le cose non sembrano andare benissimo:

Lunedì sera il noto virologo Matteo Salvini a In Onda, talk-show estivo di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, smetteva i panni del leader leghista e indossava il camice bianco per pontificare sul virus, dileggiare la ministra Lucia Azzolina e discutere con l’infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli. Un confronto (politico negazionista contro severo virologo) che in altri tempi avrebbe fatto schizzare lo s h a re fino alla doppia cifra. E invece no, perché l’es tate nera di Matteo Salvini non riguarda solo i consensi in costante calo, ma anche gli ascolti televisivi: dove va lui, i telespettatori scappano. SE UNA VOLTA avere il leader del Carroccio in trasmissione garantiva uno share sempre a due cifre, oggi non è più così e il Salvini televisivo viene stracciato non solo dai talk concorrenti ma anche dalle repliche estive di Don Matteo, Paperissima e Techetechetè.

L’ultima sconfitta è arrivata proprio lunedì sera: In Onda, che per tutta la prima ora ha ospitato Salvini, è stata superata in scioltezza dal talk concorrente Stasera Italia su Rete 4 condotto da Veronica Gentili che tra gli ospiti aveva il governatore della Sicilia Nello Musumeci, il fondatore del Fatto Antonio Padellaro e Pietrangelo Buttafuoco. Il programma Mediaset ha fatto registrare un ascolto del 6,8% con 1.348.000 spettatori contro i 1.203.000 di La 7 (5,9%). Eppure, negli ultimi due mesi, il leader della Lega è andato incontro a una serie di Caporetto televisive notevoli. Il 7 luglio ad esempio era ospite di Bianca Berlinguer nell’ultima trasmissione stagionale di #Cartabianca su Rai3: alla fine il talk ha fatto registrare il 6,3% di share battuto da Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina su Rai1 (13,9%), e l’ennesima replica di House Party con Michelle Hunziker (11,1%) e di Chicago Pd su Italia1 (6,3%).