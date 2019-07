Salvini in visita al gattile del Verano (sì, serio)

Il ministro dell’interno Matteo Salvini sarà domani alle 11 al Gattile del Verano, a Roma, per visitare la struttura che ospita la più grande colonia di gatti della Capitale. Ben 450 esemplari curati dall’associazione di volontariato Animal Welfare ONLUS. E’ un’iniziativa che fa seguito allo stanziamento da parte del ministero dell’Interno di un fondo da 1 milione di euro per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli animali, spiega il comunicato stampa del Viminale. I finanziamenti saranno distribuiti tra nove regioni (Puglia, Campania, Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia), che rispondono al requisito della presenza sul territorio di un numero di strutture per l’accoglienza di animali superiori a 50, e in percentuale rispetto al numero.

