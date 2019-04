Salvini annuncia la fine del governo Conte il 27 maggio

«Non possiamo andare avanti con questi qua. Il 27 maggio, comunque vada, mettiamo fine a questa storia». Le parole di Matteo Salvini, riportate da Tommaso Ciriaco su Repubblica, sono piuttosto definitive e sono contenute in un messaggio mandato agli altri uomini del suo partito alle 22. La storia comincia qualche ora prima:

L’orologio di Giuseppe Conte segna le 17. Con due telefonate in rapida sequenza si decide il tramonto triste e litigioso del governo populista. «Se il Movimento insiste con la norma “salva Roma” – gli dice Matteo Salvini – io mi presento con tutti i ministri della Lega e voto contro». La seconda chiamata è diretta a Luigi Di Maio: «Non c’è alternativa, vuoi fare cadere tutto per questa storia? Sacrifichi tutto per rincorrere due punti nei sondaggi?». Il presidente del Consiglio sceglie di frenare il decreto per mettere al riparo il governo. Ma è come acqua fresca per curare l’influenza. Quando Salvini si presenta a Palazzo Chigi per il consiglio dei ministri, Di Maio è lontano.