«Salvini al Papeete? In Francia ci vuole più contegno per i politici»

Marion Maréchal Le Pen, nipote di Marine e promessa per le elezioni 2022 dal Rassemblement National (anche se lei nega di volersi candidare), ovvero il vecchio FN a cui la leader ha cambiato il nome rinunciando anche ad alcune tematiche come l’uscita dall’euro, in un’intervista a La Stampa oggi parla di Italia e di Matteo Salvini oltre che del Fronte Sovranista Europeo ancora da formare:

E adesso il leader della Lega finirà isolato a destra come Marine Le Pen in Francia…

«Questo paragone non si può fare. La Lega è diventata il grande partito della destr anel vostro Paese e non è il caso dell’Rn. La formazione italiana è radicata localmente, dove è disposta a formare coalizioni con altre forze. Il Rassemblement National no. È una forza politica nazionale innegabile, ma al peggio fa il 15% e al meglio il 30. Così in Francia e senza alleanze non potrà governare».