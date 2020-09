Salvini a Francavilla Fontana: come la racconta lui e come è andata davvero

A vedere la sua diretta Salvini a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi sembra aver fatto il pienone di gente in un comizio svolto di lunedì mattina. Ma le cose stanno davvero così? Basta confrontare il punto di vista della Lega con la realtà

C’erano 44 gatti davvero. E anche quando c’è più gente una parte della realtà viene nascosta sotto il tappeto. Come ieri sera a Taranto: oltre alle persone che si sono intrattenute con il Capitano per fare i selfie c’erano parecchi contestatori

E se non li sentite o non li vedete quando il leader della Lega è perché, come spesso è successo in questo tour elettorale, sono stati tenuti ben lontani dalle forze dell’ordine. Insomma Salvini li può anche chiamare “Sfigati che giocano a fare i contestatori”, ma non per questo smettono di esistere.

