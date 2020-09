Salvini su Tiktok si crede 007

Agente 049 missione soppressata: potrebbe essere il primo episodio di una lunga serie di avventure di Matteo Salvini che, complimenti per l’autostima, su TikTok ha caricato un video del suo arrivo alla Mostra del cinema di Venezia in cui lui dovrebbe essere 007 mentre a Francesca Verdini ovviamente toccherebbe quella della Bond girl. I due arrivano in motoscafo e la musica in sottofondo è quella del tema di 007 Casino Royale. Chissà se Salvini ha visto i meme su di lui come agente segreto:

Il film scelto da Salvini, Padrenostro, a sentire il Capitano è dipesa solo dal fatto che è italiano. Ma guarda caso ha innescato una polemica con il protagonista Pierfrancesco Favino: “Salvini? Spero che non sia un viaggio a vuoto. Vedendo il film si capisce che non è pro poliziotti, così come non è pro Nap, ma è una storia di bambini e di figli”, aveva spiegato rispondendo a una domanda sulla presenza del leader della Lega alla premiere del film: “Conosciamo la capacità di Salvini di essere al centro, è un bel segnale per il film, ma non credo in questo caso ci sia possibilità di manipolazione. Io non l’ho invitato – conclude Favino – ma nessuno di noi ha il diritto di impedire di essere spettatore di un film”. A cui, ovviamente, Salvini ha risposto: “Favino mi piace molto come attore, non ho nessuna intenzione di fare manipolazioni. Voglio godermi un film italiano, con attori italiani,con produzione italiana, cheracconta una storia italiana,di anni difficili”. Ma, come ricorda il Fatto, tra i due c’è ruggine o, almeno, un precedente: Salvini non gradì il monologo trattoda La notte poco prima della foresta di Koltès recitato da Favino al festival di Sanremo nel 2018 e tacciato di essere pro migranti. Insomma Salvini alla Mostra di Venezia ci è andato per la fidanzata, per vedere un film italiano, ma scegliendo proprio quello che ha fatto parlare di lui tutto il giorno.

