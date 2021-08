“Mi stai su c…”: lo scontro tra Salmo e Fedez è arrivato agli insulti | VIDEO

Il rapper sardo ha spiegato le sue ragioni in una serie di dirette Instagram, non risparmiando stoccate al governo e alle sue regole che impongono i concerti da seduti

Ha ragione nelle sue storie Salmo quando dice che tutti attendevano la sua risposta a Fedez. Lo scontro tra i due estremi del rap italiano è esploso e come al solito lo ha fatto tramite i social, terreno su cui Fedez ormai da tempo porta gran parte delle sue battaglie. Il cantante milanese dai tempi di Penisola che non c’è ad oggi è passato da duettare con Guè ad essere insignito dell’ambrogino d’oro. Un cambiamento che non lo ha portato nell’olimpo della simpatia tra i rapper.

Prima di dissare il marito di Chiara Ferragni però il cantante sardo ha dato una serie di risposte, a domande che ci siamo posti tutti in questi in giorni. Su tutte: come ci sia finito in questo momento storico un palco al centro di Olbia? Lo ha spiegato Lebownsky sul suo profilo. Il concerto era segretamente organizzato da lui, senza che nelle locandine comparisse il suo nome. Secondo le regole infatti gli eventi musicali si possono organizzare, a patto che tutti siano seduti. Cosa che però non è successa durante il contestatissimo evento di Olbia.

Poi arriva a Fedez: “Mi stai sul c…”. Devono essergli venute meno le parole più diplomatiche che siamo certi avesse preparato prima. Ecco perchè non ha partecipato a Scena Unita, un’iniziativa bellissima – dice – ma a cui non ha voluto prendere parte perché i due non sono proprio in sintonia. Poi l’attacco: “Sei un rapper o sei un politico?”, secondo Salmo il rapper che fu fenomeno emergente nella scena musicale italiana oggi è diventato un politico. E come un uomo delle istituzioni parla. Speriamo di no. “Ti ho chiamato perchè sei bravissimo ad organizzare cose, ma voglio capire se da domani parlo con un artista o con un politico?”. Poi è il turno di Alessandra Amoroso.

La cantante salentina aveva plaudito l’idea del concerto di Salmo, salvo poi negli scorsi giorni condannarlo per aver causato un assembramento importantissimo nella cittadina di Olbia. In ogni caso da poco è arrivata puntuale come la morte la replica di Fedez. E anche qui il tono è quello degli insulti: