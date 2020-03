Rugani positivo: cosa succede a Juventus e Inter

Il difensore della Juventus Daniele Rugani è risultato positivo al test del Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19. La conferma è arrivata in tarda serata dalla Juventus. Il 25enne calciatore è attualmente asintomatico, ma il club bianconero ha confermato di aver «attivato le procedure di isolamento». Spiega oggi il Corriere della Sera che questo significa quarantena per tutte le persone, anche dirigenti e membri dello staff, che sono venute a contatto con Rugani.

Ma non basta, perché in isolamento finisce anche l’Inter, ultima squadra ad aver affrontato la Juventus. I nerazzurri domenica scorsa erano in trasferta a Torino e hanno sospeso l’allenamento in programma oggi. La serie A era già stata sospesa, ma la Lega spera ancora di portare a termine la stagione. A questo punto potrebbero fermarsi Champions e Europa League, le due competizioni in cui erano impegnate Juventus eInter. Che qualcosa fosse nell’aria lo si era intuito dal fatto che Cristiano Ronaldo già lunedì era volato in Portogallo e, come confermato dalla Juventus, «rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria». La prima squadra ad avere un calciatore positivo era stata la Pianese, che aveva sfidato la Juve U23 di serie C, che aveva sospeso gli allenamenti: se c’è un collegamento è tutto da stabilire.