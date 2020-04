Roberta Della Casa, presidente grillina del IV Municipio, è a rischio addio. La sua stessa maggioranza ha infatti presentato una mozione di sfiducia che rischia di avere l’effetto di farle lasciare la poltrona in piena emergenza Coronavirus. Come del resto è già successo al III, all’VIII e all’XI, l’ultimo caduto nella faida romana dei grillini

Roberta Della Casa: la mozione di sfiducia dei grillini alla loro presidente nel IV Municipio

La mozione di sfiducia nei confronti di Della Casa è una requisitoria nei confronti della presidente del Municipio, capace di cambiare 11 assessori, 5 direttori di municipio, 2 direttori tecnici e tre dell’area socio-educativa, ma anche di mettersi contro la sua stessa maggioranza in più occasioni. La pietra dello scandalo è stata la direttiva di giunta del 16 aprile firmata dall’assessore alla cultura Stefano Rosati che impegna a spendere 90mila euro per realizzare eventi a Villa Farinacci: la maggioranza avrebbe voluto destinarli all’aiuto alle famiglie indigenti e alle attività commerciali ma la minisindaca aveva detto no, invitando proprio la sua stessa maggioranza a sfiduciarla.

Detto, fatto. La presidente aveva risposto al consiglio che aveva “la facoltà di sfiduciarmi, se lo ritengono opportuno possono procedere assumendosene la responsabilità”, e allora ecco i consiglieri che firmano la sfiducia per mandarla a casa.

Ed è arrivata la sfiducia, che a breve verrà votata. E il municipio rischia di fare la stessa fine degli altri.

