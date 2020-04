Di Maio non ha ancora capito come funzionerà IMMUNI

Luigi Di Maio ieri a SkyTg24 ci ha svelato un’importantissima feature dell’APP Immuni: prevederà anche il futuro. L’APP, infatti, secondo il ministro degli Esteri, “serve a permettere a un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo”.

Quindi Immuni fa le previsioni. A posto. pic.twitter.com/l08UAdhb4v — federico ferrazza (@ferrazza) April 23, 2020

E insomma, noi si era capito che la segnalazione arrivava DOPO essere entrati a contatto con un positivo:

Quando il cittadino ha la conferma di essere stato infettato, riceve dall’operatore sanitario un codice attraverso il quale scaricare su un server i dati raccolti dalla sua app, inclusa la lista anonima delle persone a cui è stato vicino nell’ultimo periodo. A questo punto il server calcola il rischio che corre ogni contatto in base alla vicinanza e al tempo di esposizione al virus. Generando un elenco di persone da avvertire mediante notifica da inviare sullo smartphone. E anche se non è prevista un’opzione di tracciamento con il gps, come Colao avrebbe preferito, implementarla non dovrebbe essere complicato.

Dopodiché la app ha anche una seconda funzione, quella di diario clinico. Esiste cioè anche una sezione contenente tutte le informazioni più rilevanti del singolo utente (sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci) da aggiornare in maniera costante con eventuali sintomi e cambiamenti sullo stato di salute.

E invece no, secondo Di Maio tra le sue doti Immuni ha anche quella della preveggenza. Non male, no?

