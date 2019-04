Il grande ritorno di Ciriaco De Mita a Nusco

Ciriaco De Mita non lascia ma raddoppia. L’ex premier e leader della Dc scende nuovamente in campo nella sua città, Nusco. Attuale sindaco uscente, De Mita se la dovrà vedere con Francesco Biancaniello. A 91 anni, dunque, De Mita decide di tentare nuovamente la corsa alla fascia tricolore. De Mita ha deciso di tentare il secondo mandato e magari bissare, se non superare, il 70 per cento dei consensi ottenuto nel 2014. La lista per le prossime amministrative del 26 maggio è stata depositata: uno schieramento civico che ripropone la vecchia maggioranza, che negli anni si era un po’ divisa e ora ha ritrovato l’unità.

E questo sarà l’unico impegno elettorale per De Mita, che per la prima volta nella sua lunghissima carriera politica rinuncia a un ruolo di regista nelle amministrative ad Avellino. Nel capoluogo irpino si vota infatti per eleggere il sindaco dopo la brevissima esperienza del Movimento 5 Stelle, e l’ex segretario nazionale negli anni d’oro della Dc non avrà candidati che rappresentino la componente popolare demitiana.

