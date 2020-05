Matteo Renzi e un altro governo che si trova in un quarto d’ora

Ieri Matteo Renzi in Senato ha prima difeso le ragioni delle due mozioni di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e poi ha votato contro, salvandolo. Oggi, in un’intervista rilasciata ad Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, prima si difende sulle volte in cui fece dimettere i suoi ministri (come la Guidi) e poi va all’attacco del presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

«È esattamente l’opposto. Ricordo che ero negli Stati Uniti in missione e le dissi “Fede, se vuoi andare avanti io ti sostengo totalmente”. Sapevo che l’indagine su Tempa Rossa non stava in piedi. Lei mi disse: “Andrei avanti, ma devo tutelare le persone cui voglio bene” Una delle mie soddisfazioni di questo periodo è stato chiedere a Federica di tornare in pista, dentro il cda di Leonardo».

Chiese le dimissioni della ministra Cancellieri.

«Già. E lo rifarei oggi. Cancellieri aveva fatto una pessima telefonata a degli imputati. Inaccettabile. Ma questo non c’entra nulla con i casi di oggi».

Ha difeso le ragioni del sì alla sfiducia, poi ha votato no. In nome di cosa?

«Conte ha scelto di metterci di fronte a un bivio e io per l’ennesima volta ho scelto di mettere da parte le mie esigenze personali per mettere davanti l’Italia. E anche stavolta, come ad agosto per mandare a casa Salvini, siamo stati decisivi».

È sicuro non le convenisse cedere?

«Se guardo all’interesse di Italia Viva avrei dovuto far cadere il governo. Ma se guardo all’interesse dell’Italia no, abbiamo fatto bene. E del resto io faccio politica, non seguo i sondaggi. I sondaggi ti dicono quanto sei simpatico, i dati Istat ti dicono quanto sei competente. Mai avuto dubbi su cosa sia meglio».