Renzi querela Travaglio per la carta igienica

“Tra una settimana sono cinque anni esatti da quando siamo andati a Palazzo Chigi. Cinque anni è l’arco di tempo in cui scadono i termini per le azioni di risarcimento danni. Io sono stato buono finora. Ma vorrei comunicarvi che il 22 febbraio farò una piccola diretta Facebook dove annuncerò tutte le azioni civili di risarcimento danni: dall’aereo di Stato, alla legge ad cognatum , a Travaglio che si mette l’immagine con la carta igienica, alle polemiche sulla Lamborghini“: Matteo Renzi nel corso della presentazione a Sasso Marconi (Bologna) del suo ultimo libro “Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani” a quanto pare ha annunciato una querela a Marco Travaglio anche per la questione della carta igienica con la sua faccia che si è vista qualche giorno fa durante Tagadà. E a quanto pare non sara’ il solo. “Vi garantisco che metteremo online l’elenco dei risarcimenti- aggiunge Renzi, presentando il suo libro oggi a San Lazzaro, in provincia di Bologna- pagheranno caro, pagheranno tutto”.

Vicino al rotolo c’era anche una “cartolina” sempre con la faccia di Renzi e un segnale di divieto vicino a quello che sembra un mucchio di escrementi fumanti. Un’immagine molto simile a qualche meme pubblicato su Facebook. Giusto ieri è arrivata la notizia della querela del Capitano Ultimo a Renzi per quanto scritto nel libro. Non si sa ancora nulla invece riguardo le minacce di Di Battista via messaggio su Facebook della scorsa settimana.

