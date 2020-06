La Regione Campania vuole vaccinare il 100% di bambini e anziani contro l’influenza

«Dobbiamo vaccinare tutti contro l’influenza, il 100% dai bambini agli anziani, perché l’influenza ha la stessa sintomatologia del Covid». Il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante il suo intervento in occasione dell’inaugurazione dei lavori infrastrutturali di Città della Medicina a Baronissi (Salerno) ha annunciato che vuole provare a fare un passo più in là rispetto alle raccomandazioni del ministero della Salute sul prossimo vaccino influenzale.

De Luca dice che è bene vaccinarsi tutti per tempo, «altrimenti avremo a settembre-ottobre ospedali inondati di presenze di pazienti e faremo fatica a reggere. Ognuno vada a fare il vaccino perché ci aiuterà tantissimo a non confondere patologie influenzali con patologie Covid». Racconta il Mattino:

De Luca ha poi invitato tutti a «essere rigorosi nel rispetto delle regole in quanto «non basteranno le ordinanze, dovremo far leva sul nostro senso di responsabilità». Vaccinarsi per tempo contro l’influenza avrà dunque un valore strategico nella nuova battaglia autunnale che si profila contro il Coronavirus quando non sarà facile districarsi tra casi sospetti e sintomi confondenti. Intanto in vista della prossima stagione invernale il ministero della Salute ha stilato le linee guida e il vaccino sarà fortemente raccomandato per tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni e per gli adulti a partire dai 60 anni (anziché 65). Per queste categorie, oltre che quelle considerate a rischio e già previste dalla legge (oncologici, malati cronici ed altri) l’antinfluenzale sarà gratuita, a carico del Servizio sanitario.