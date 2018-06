Si profila una netta bocciatura in Svizzera per l’iniziativa popolare denominata ‘moneta sovrana’ oggi in votazione. Secondo le prime stime dell’istituto Gfs di Berna, l’iniziativa che prevede un monopolio della Banca centrale per la creazione di monete, banconote o moneta scritturale elettronica sarebbe stata respinta dal 74% dei votanti, riferisce il sito della Televisione Svizzera di lingua francese (RTS). Gli svizzeri avrebbero invece approvato la nuova legge sui giochi d’azzardo. Le urne si sono chiuse alle ore 12 e lo spoglio è ancora in corso.

Referendum moneta intera, la Svizzera dice no

Chi aveva proposto il referendum voleva l’eliminazione – per legge – della possibilità per le banche di ricorrere al sistema della riserva frazionaria (da qui la definizione di moneta intera) per creare il denaro che poi viene dato in prestito. Il popolo svizzero ha detto no. Le intenzioni di voto del mese scorso indicavano i pareri contrari al testo al 54 % e i favorevoli al 34%.

Leggi sull’argomento: Il referendum sulla moneta unica in Svizzera