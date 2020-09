Raffaele Fitto positivo al Coronavirus

Raffaele Fitto poco fa ha pubblicato un post su Facebook in cui spiega che lui e la moglie sono risultati positivi al test del tampone per il Coronavirus: “Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test covid-19 ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Ciao a tutti e a presto. P.S.: spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa!” Fitto ieri aveva pubblicato un post in cui rispondeva agli attacchi di Salvini dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Puglia. Repubblica spiega che prima di pubblicare aveva avvertito Giorgia Meloni che non si era opposta:

Il post è stato pubblicato alle cinque del pomeriggio. L’ha scritto Raffaele Fitto, di suo pugno, e prima di pubblicarlo – raccontano – per una questione di rispetto e galateo ha avvisato il leader del suo partito, Giorgia Meloni. Che non lo ha fermato. La campagna elettorale pugliese del centrodestra ha il suo inevitabile epilogo: la resa dei conti tra Raffaele Fitto e Matteo Salvini, tra la Lega e gli altri partiti della coalizione. Dopo la sconfitta, l’ex ministro dell’Interno e i suoi uomini pugliesi non avevano perso occasione di fare notare come la scelta di Fitto, fortemente voluta da Meloni, fosse stata «non vincente». Perché «non rappresentava il nuovo». Ieri è arrivata la risposta rabbiosa dell’europarlamentare. «Caro Salvini – scrive Fitto – da da tre giorni in ogni dichiarazione parli di me! Mi verrebbe da dire “meglio mai che tardi”. Mi chiedo infatti come sarebbe finita, se rispetto ad un anno fa la Lega, in Puglia, non avesse perso 16 punti percentuali. Se tu avessi citato il mio nome almeno una volta durante tutta la campagna elettorale. Se io non avessi dovuto rispondere almeno una volta al giorno alla domanda “perché Salvini non la cita e non la invita mai alle manifestazioni della Lega?”. Mi hai giudicato “il passato”; ma sei proprio convinto che il tuo gruppo dirigente pugliese rappresenti il nuovo?