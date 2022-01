Cartabia più di Casini, Frattini (im)probabile quanto Elisabetta Belloni, Draghi sopra tutti gli altri: le ultime quote dei bookmakers per il Quirinale, aggiornate questa mattina in una nota da Agipronews, vedono favorito un passaggio del presidente del Consiglio da Palazzo Chigi al Colle. Mario Draghi Presidente della Repubblica paga 2,10 volte la posta, meno della metà della quota che vedrebbe l’attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (4,50) riempire il vuoto che lascerà Sergio Mattarella: la donna forte di Forza Italia non è nella “rosa” di nomi ufficialmente messi in campo dal centrodestra nel corso della conferenza congiunta di ieri: sono Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Alcuni analisti hanno voluto leggerci un tentativo di “proteggere” la sua candidatura in vista degli scrutini dal quarto turno in poi, quando il quorum si abbassa a 505.

Le quote aggiornate dei bookmaker per il Quirinale

Terza in ordine di probabilità per i bookmaker l’attuale ministra della Giustizia Marta Cartabia, quotata 7,60 volte la posta. Pierferdinando Casini, nome molto in voga perché ritenuto capace di ottenere consensi bipartisan e permettere il superamento dello stallo che attualmente porta il Parlamento a votare scheda bianca, è quinto in questa speciale classifica con la quota di 8,60. A seguire il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi (9,60), la direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza Elisabetta Belloni e l’ex ministro per la Pubblica amministrazione nei governi Berlusconi Franco Frattini, pagati entrambi 29 volte la posta. L’ipotesi Amato appare più remota che mai, quotata a 45, e in ultimo il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni, che paga 88 volte la posta.

Le quote di Agipronews per il Quirinale

#Draghi 2,10

#Casellati 4,50

#Cartabia 7,60

#Casini 8,60

#Riccardi 9,60

#Belloni 29

#Frattini 29

#Amato 45

#Gentiloni 88