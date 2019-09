Quanto inquina un aereo? Mentre si ragiona intorno alla possibilità di mettere tasse sui biglietti aerei per finanziare gli investimenti green, la ricerca o l’annullamento delle clausole IVA, il Corriere della Sera cita l’ultimo studio dell’International council on clean transportation che calcola che nel 2018 «i velivoli hanno emesso 918 milioni di tonnellate di anidride carbonica, pari al 2,4% del totale globale». Un numero monstre. Più alto di mezzo punto percentuale di quello del2016 (913,8 milioni di tonnellate). E di quasi il 70% rispetto al 1990 (542,3 milioni). Ma questi dati, spiega Leonard Berberi, vanno incrociati con la crescita del comparto: dal 1990 al 2018 i passeggeri sono cresciuti del 327% e le compagnie aeree— un po’ per risparmiare carburante, un po’ per esigenze operative — hanno rinnovato la flotta con velivoli più efficienti. Risultato: nel 1990 ogni viaggiatore imbarcato ha emesso in media 529 chili di diossido di carbonio, scesi a 246,6 nel 2016 e calati a 209,7 nel 2018 :-60% in 28 anni.

Ecco allora che la risposta alla domanda iniziale è quantomeno complessa: gli esperti della Commissione europea sostengono che per distanze di 5-600 chilometri i viaggiatori dovrebbero muoversi con il treno che inquina meno (-79%sulla tratta Milano-Roma,-97%sulla Milano-Zurigo) e grazie all’alta velocità quasi pareggia i tempi di percorrenza. E quindi, viceversa, l’aumento delle tasse sul trasporto aereo avrebbe una logica per le tratte a bassa percorrenza e sarebbe meno logica per quelle ad alta percorrenza.

