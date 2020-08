Gli insegnanti «fragili» con patologie gravi esentati dal lavoro

Gli insegnanti “fragili”, ovvero con patologie invalidanti, saranno esentati dal lavoro. Il ministero della Pubblica Istruzione ha deciso così ieri, nelle more della polemica sui lavoratori fragili dimenticati dal governo come spiega oggi Repubblica:

È considerato fragile e quindi esentabile dal lavoro, solo chi ha patologie gravi, come un tumore o una forma di diabete scompensato, oppure è colpito da più di una malattia cronica. Ieri il Cts ha brevemente discusso di uno dei temi di questi giorni, cioè del rischio cattedre vuote dovuto ad un presunto alto numero di esenzioni. I tecnici ritengono che sia necessaria una circolare per mettere alcuni punti fermi. L’atto dovrebbe essere pronto all’inizio della prossima settimana e richiamerà la legge. Proprio per proteggere i lavoratori dal Covid, infatti, nei mesi scorsi è stata scritta una norma dove è indicato il percorso per il lavoratore del settore dell’istruzione portatore di patologie.