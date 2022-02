Putin ha riconosciuto le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk nel Donbass ucraino

Dopo una domenica di tensioni crescenti, a fare una nuova mossa sulla delicata scacchiera posta al confine tra Russia e Ucraina è Vladimir Putin. Dal Cremlino, il presidente russo ha parlato alla nazione e ha annunciato il riconoscimento dell’indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Luhansk nell’area del Donbass. Una decisione anticipata in un colloquio telefonico avvenuto in giornata con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che hanno espresso “delusione” per questo sviluppo. In particolare quest’ultimo aveva avvertito Putin che una mossa in quel senso sarebbe stata “in netta contraddizione” con il piano di pace di Minsk siglato nel 2015, “una rottura unilaterale” degli accordi.

“The President of Russia informed them that he intends to sign a relevant decree [on recognition] in the immediate future.

The President of France and Chancellor of Germany expressed disappointment with this development. They also expressed a willingness to continue contacts.” pic.twitter.com/bbArddb98E

— max seddon (@maxseddon) February 21, 2022