Procedura d’infrazione, cosa succede se non paghiamo la multa dell’Europa

Claudio Tito su Repubblica racconta oggi che nelle more della procedura d’infrazione che l’Italia si prepara a dover affrontare per la Manovra del Popolo e gli sforamenti del deficit c’è una strategia suggerita dai leghisti: quella di non pagare l’eventuale multa che la Commissione Europea si prepara a comminare. La strategia si fonda su un baco piuttosto evidente nella legislazione europea, proprio a proposito delle sanzioni:

Il negoziato tra il presidente del consiglio Conte e i vertici di Bruxelles, infatti, può sfociare in una procedura d’infrazione. Se l’esecutivo italiano non cambiasse la legge di Bilancio – e in sostanza ha già annunciato che non intende cambiarla – la reazione europea consisterebbe appunto nel sottoporre l’Italia alla procedura d’infrazione. Che contempla due tipi di penalità successive: in una prima fase si costituisce un fondo infruttifero nel quale versare una multa che ammonta tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento del Pil. Ossia tra tre e sette miliardi di euro. Se poi si persiste nel non sistemare i conti, viene comminata un’ammenda pari alla cifra bloccata nel fondo. Ed è proprio in questa fase che si è inserito il “baco” delle procedure. In tutti i regolamenti, infatti, non è prevista alcuna clausola nel caso in cui il Paese sottoposto a quella procedura opponga un rifiuto.

Se, dunque, banalmente l’Italia rigettasse l’invito a istituire il fondo infruttifero e poi a pagare quei miliardi, la Commissione non saprebbe come rispondere: