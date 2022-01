Le prime parole di Sergio Mattarella dopo la ri-elezione a Presidente della Repubblica | VIDEO

Aveva fatto “altre considerazioni”, covava “prospettive personali differenti”, eppure Sergio Mattarella ha accettato nell’interesse dell’Italia il secondo mandato da Presidente della Repubblica conferitogli dal Parlamento riunito in seduta comune e completato dai delegati regionali. Nel corso della cerimonia che ha visto il presidente della Camera Roberto Fico comunicargli l’esito dell’ottavo scrutinio, quello decisivo che lo ha visto raggiungere quota 759 voti, Mattarella ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali da neo-presidente: “Ringrazio i presidenti della Camera e del Senato, desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tutt’ora attraversando sul versante sanitario, economico e sociale richiama al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati, e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini”.

Parole di responsabilità che si innalzano al di sopra dei giochetti mal riusciti dei leader di partito, che in una settimana non hanno fatto altro che litigare, dividersi, bruciare nomi su nomi fino ad essere costretti a chiedere un “bis”. Un lungo applauso ha accompagnato la 505esima volta che Fico ha pronunciato il suo nome leggendo le 1009 schede dell’urna, così come un’ovazione ha seguito la proclamazione in aula. Mattarella è il secondo Presidente della Repubblica più votato della storia: con 832 consensi – nonostante si sia arrivati alla sua elezione soltanto al sedicesimo scrutinio – il primato appartiene a Sandro Pertini.