Prima pagina di Libero: le notizie di oggi 14 luglio

Le notizie di oggi 14 luglio sulla prima pagina di Libero: il quotidiano apre sul vertice Conte-Merkel derubricato a elemosina. Secondo Libero l’incontro tra il premier e la leader tedesca è “accattonaggio europeo”. E’ curioso perché non pare che chi sta all’opposizione abbia proposte migliori per fronteggiare la crisi economica presente e futura. Neanche i famosi 49 milioni sarebbero utili e sufficienti. Così mentre Conte insiste e Bruxelles ci tratta sempre peggio secondo Libero (ma il vertice europeo ci sarà il 17 e il 18 luglio) tornano in mente le ricette di Salvini per salvare la situazione: i risparmi degli italiani da “mobilitare” con i buoni del tesoro patriottici. Ovvero dare soldi agli italiani togliendo soldi agli italiani. Una pensata fenomenale seconda solo al calo delle accise.

Le altre notizie in prima pagina su Libero: gli 80 anni di Renato Pozzetto, un interessantissimo dibattito sulle profezie di Eugenio Scalfari che è davvero la lettura ideale sotto l’ombrellone e a sorpresa, quasi se perfino Libero ammettesse che è una tesi delirante, il consueto attacco ai migranti. Questa volta nella variante del Sud che li ripudia perché portatori di virus e povertà. Qualche giorno fa un turista arrivato da Milano in Puglia è stato accolto al pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi per un malore e, dopo essere stato sottoposto a tampone, è risultato positivo. Non prima di aver passato insieme a molte altre persone diverso tempo. Come mai Libero non fa una campagna per chiudere i porti ai turisti del nord che approdano sulle spiagge del Sud Italia?