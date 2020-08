Il position paper degli scienziati che propone il test sierologico COVID-GEO per il Coronavirus

Un annuncio a pagamento pubblicato sul Corriere della Sera propone un percorso di rilevazione dei contagi tramite un test sierologico “rapido” e un sistema di geolocalizzazione per il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. A firmare l’appello e il relativo position paper sono Luigi Nicolais, Annamaria Colao, Maria Chiara Carrozza, Maurizio Ferrari, Giorgio Ventro e Massimo Clementi:

“Il paper che abbiamo elaborato mette in evidenza la necessità di strumenti integrati, di facile fruizione, che possano garantire la tutela della salute pubblica in questo momento delicato di ripresa e nell’incertezza del prossimo autunno. Le istituzioni e l’opinione pubblica sono state esposte a messaggi mediatici non sempre corretti riguardo l’affidabilità e la sensibilità dei test rapidi – dichiara il prof. Luigi Nicolais – offuscando l’utilità di tali test e impedendone la diffusione massiva, sulla base di affermazioni senza alcun rigore scientifico che vanno sfatate. L’utilizzo dei test rapidi in combinazione con i sistemi tecnologici, che permettono di monitorare e geolocalizzare i casi positivi isolando i focolai in maniera chirurgica, è una strategia efficace nel contenimento della diffusione del virus. Questo è il messaggio che il Comitato Tecnico Scientifico, di cui sono Presidente, – continua il professore -intende veicolare e di cui si fa portavoce”