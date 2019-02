C’è anche un piano per risarcire i soci delusi nei progetti della Banca Popolare di Bari. L’istituto ha varato una serie di misure a condizioni esclusive a favore dei suoi soci, da lungo tempo impossibilitati a vendere le azioni, con l’obiettivo di «rafforzare il supporto al territorio ed alle famiglie che hanno creduto nella Banca e la hanno sostenuta nei suoi oltre sessant’anni di crescita».

Popolare di Bari, il piano per risarcire i soci

Un pacchetto di sostegno straordinario che include un plafond da 350 milioni di euro per finanziare due tipologie di prestiti personali, uno fino a 10mila euro con un tasso dello 0,9% e uno da 40mila euro con tasso al tre per cento e con durata massima di dieci anni. Ai soci verrà inoltre messo a disposizione un voucher per accedere a un mutuo fino a 40 anni e dell’importo massimo di 300milaeuro, con uno spread dello 0,75% per i primi dieci anni e dell’1% per gli anni successivi.

Ai mutuatari, che disporranno di un plafond iniziale di 250 mila euro, verrà offerta una polizza assicurativa in caso di morte il cui costo sarà a carico della banca. Infine la banca offre ai soci un voucher per una polizza Long Term Care che prevede l’erogazione di una rendita mensile a favore in caso di non autosufficienza. L’istituto ha poi deliberato l ’apertura di un tavolo di confronto con le associazioni dei Consumatori per risolvere i casi di soci in difficoltà.

Leggi sull’argomento: Popolare di Bari diventa una superholding del Sud?