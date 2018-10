Pomigliano caput mundi

Sebastiano Messina su Repubblica torna oggi sulla vicenda di Enrico Esposito e dei tweet omofobi e sessisti (giustificati dallo staffista di Di Maio come riferiti a un personaggio fittizio da lui inventato per segnalare che da Pomigliano d’Arco, terra di origine di molti componenti dello staff del vicepresidente del Consiglio:

Come Assia Montanino, 26 anni, capo della sua segreteria in tutti e due i ministeri, ingaggiata per 72 mila euro l’anno. E come Dario De Falco, 34 anni, capo della segreteria a Palazzo Chigi, col quale il quindicenne Di Maio condivise la sua prima elezione: nel consiglio d’istituto al liceo classico “Vittorio Imbriani”. Con Esposito sono tre, i compaesani del vicepremier che lavorano per il governo.

Sia chiaro: noi non nutriamo alcun pregiudizio verso gli abitanti di Pomigliano d’Arco. Non abbiamo nulla contro di loro (e nemmeno contro quei 59 amici, parenti e vicini di casa che alle Comunali del 2010 votarono per il candidato Di Maio, non eletto), ci mancherebbe altro. Ma sarebbe ora che lui si decidesse.

Se uno vuole creare il ministero della Meritocrazia, e dice di aver ingaggiato «le eccellenze di questo Paese», poi non può affidare due ministeri-chiave a un fulmine di guerra come Toninelli. E non può scegliersi consiglieri e collaboratori solo tra i compagni di scuola, dando la precedenza a chi racconta le battute più sconce sui “ricchioni”, sulle mignotte e sui transessuali.