Quando Piero Fassino si era lanciato in un endorsement di Emmanuel Macron per le presidenziali in Francia, in molti tra i sostenitori di Marine Le Pen ci avevano sperato: l’ex sindaco di Torino è famoso per sbagliare spesso le sue previsioni, così il leghista Claudio Borghi – nel rilanciare il tweet del dem in favore del presidente francese – aveva commentato “ATTENZIONE”. Alla fine, però, è andata male per i sovranisti: Macron ha vinto con il 58% dei voti sulla sfidante del Rassemblement National e siederà all’Eliseo per altri 5 anni. Quale momento migliore quindi per Fassino per andare a stuzzicare l’avversario politico. “Dicevi?”, ha scritto oggi, riprendendo il tweet datato 11 aprile del leghista.

La rivincita di Fassino su Borghi per la vittoria di Macron su Le Pen

“La prossima volta più impegno”, la replica di Borghi, che oggi viene deriso sui social anche per un altro Tweet, risalente a diversi anni fa, nel quale lui stesso lodava Salvini per alcune previsioni rivelatesi ad oggi tutte disastrose. “Ai fessi che prendono in giro Salvini – scriveva nel novembre del 2016 – ricordo che lui con largo anticipo ha puntato su Putin, Trump e Le Pen”.

Ai fessi che prendono in giro Salvini ricordo che lui con largo anticipo ha puntato su Putin Trump e LePen. E voi, geni della geopolitica? — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) November 11, 2016



Nell’ordine, uno ha riportato la guerra in Europa ed è il principale responsabile di indicibili crimini di guerra in Ucraina, il secondo è scomparso nell’anonimato dopo aver blaterato di brogli elettorali e aver messo in atto il più difficile passaggio di consegne della storia americana, e la terza esce per l’ennesima volta sconfitta alle presidenziali nonostante il cambio di look al partito (da Front National a Rassemblement National). Resta da chiedersi chi porti effettivamente più sfortuna tra Fassino e Salvini.