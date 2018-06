La petizione della base PD contro Michele Emiliano

Una petizione per chiedere al reggente del Partito Democratico Maurizio Martina di prendere provvedimenti nei confronti di Michele Emiliano è stata lanciata su Change.org. La petizione prende spunto dalla fotografia che ritrae il governatore della Puglia con la maglietta di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. L’ex segretario regionale dei democratici pugliesi ha partecipato alla tre giorni di Fenix, insieme “a centinaia di giovani patrioti” come comunica l’organo ufficiale del partito di Giorgia Meloni. Anche lo slogan della manifestazione (‘Fortemente credere’) lascia pochi dubbi sull’orientamento di destra della manifestazione. La petizione lanciata da Paoletta Susino, componente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, e punta anche sui litigi continui tra Emiliano e Calenda:

La misura è colma! La nostra gente non intende sopportare un solo giorno in piu l’atteggiamento disfattista di chi ha sempre remato contro ogni decisione democratica assunta in seno agli organismi del partito e contro ogni provvedimento dei governi Renzi e Gentiloni.

Per tali ragioni ed a nome di tantissimi amici democratici offesi da Michele Emiliano, che oggi prende di mira il nostro eccellente ed ex Ministro Carlo Calenda cui esprimo stima e solidarietà, ti chiedo di non rimanere ancora incomprensibilmente silente e di adottare urgenti provvedimenti nei suoi confronti.

Negli ultimi mesi Emiliano ha espresso in più occasioni apprezzamenti sul contratto di governo Lega-M5S ed è andato all’attacco di Renzi per la posizione presa dal “senatore semplice” nell’ambito della trattativa abortita tra PD e M5S. Anche dopo l’ultima Assemblea PD Emiliano è tornato a chiedere l’allontamento dei renziani dalla cabina di regia del PD. La petizione sta per raggiungere il migliaio di firme. Anche l’ex ministro Calenda l’ha firmata.