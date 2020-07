Perché la Lega vuole querelare De Luca

La Lega annuncia una querela per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per quello che ha detto in un’intervista con Bruno Vespa ieri. Cosa?

La Lega annuncia una querela per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca perché “in un’intervista con Bruno Vespa ha dichiarato ‘in Lombardia c’erano i morti per strada, non in ospedale'”. “Da bergamasco- dice il deputato bergamasco del Carroccio Daniele Belotti – non posso accettare l’ennesima squallida strumentalizzazione a fini politici sui nostri morti”. “Nelle prossime ore – prosegue – presenterò una querela perché non si possono offendere in questo modo i medici lombardi, le istituzioni lombarde e tutto il popolo lombardo. Abbiamo vissuto giorni drammatici, soprattutto a Bergamo, ma arrivare a dire che ‘c’erano morti per strada’ è squallido”. Anche Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, annuncia querela nei confronti del governatore della Campania Vincenzo De Luca, per quanto ha detto sui ‘morti per strada” a Bergamo. “Ora basta – ha spiegato Grimoldi in un comunicato -, si è passato ogni limite: mi stupisco che la sinistra lombarda, che il Pd lombardo, non prendano le distanze da personaggio così meschino. Il nostro deputato bergamasco Daniele Belotti sta presentando una querela verso De Luca, mi unisco a lui: adesso basta con le offese, ci vediamo in tribunale”.

Cosa ha detto De Luca durante l’intervista con Bruno Vespa: parlando della ripartizione regionale dei fondi per il Recovery Fund che avrebbe premiato le regioni del Nord, il governatore prima dice che vorrebbe fare il riparto lui e poi aggiunge: “Se devo prendere il MES per dare il doppio ad altri nostri confratelli del Nord…”. E poi aggiunge: “Siamo orgogliosi di aver dato la disponibilità a metà marzo, quando in Lombardia i morti erano in mezzo alle strade e non nelle corsie di ospedale, a mettere a disposizione 22 posti di terapia intensiva a Napoli, ricordandoci che siamo la terra di Francesco De Santis e che per noi l’unità nazionale è un valore irrinunciabile”.