Perché la crisi di Salvini nei sondaggi è seria

Alessandra Ghisleri di Euromedia Research spiega oggi al Fatto Quotidiano quali sono nell’elettorato le motivazioni che stanno portando a scegliere Fratelli d’Italia invece della Lega, sostenendo che il Carroccio ha un problema di leadership che affonda le radici nella crisi del Papeete:

Quello che riscontriamo è che si tratta di un momento di difficoltà più di Salvini che della Lega. Il calo dei consensi è iniziato dopo la crisi di governo dell ’anno scorso. Non poter più realizzare promesse come la flat tax hanno scoraggiato molti elettori: lì il sogno ha iniziato a sgretolarsi. Salvini ha pagato non esser più nella stanza dei bottoni.

Poi è arrivato il Covid e il conseguente lockdown…

È in quel periodo che il leader leghista ha perso più punti. Da una parte perché in un momento drammatico gli elettori tendono a stringersi attorno al governo in carica. Poi Salvini ha pagato il mancato contatto con la gente, non poter andare nelle piazze.

Ora ha ripreso a farlo, ma i voti continuano a scendere…

Se i voti diminuiscono, si sta sbagliando qualcosa. A mio parere forse le persone, che sono molto spaventate dai dati economici e temono la crisi, vorrebbero sentire parole più precise, nette e magari anche rassicuranti su quel che potrà accadere. Insomma, questo è più il tempo delle proposte che delle polemiche, dei pompieri più che degli incendiari.