Perché il Decreto Sicurezza Bis è incostituzionale

Il decreto sicurezza bis che Matteo Salvini ha mandato alla stampa in piena campagna elettorale prima che venisse presentato in consiglio dei ministri è un compendio delle ossessioni del ministro, dice oggi Marco Palombi sul Fatto: prevede multe da 3.500 a 5.500 euro per ogni migrante irregolare salvato in acque internazionali e portato in Italia se non si è esplicitamente autorizzati, trasferisce al Viminale il potere di vietare porti e acque interne, oggi di competenza dei Trasporti e quello di intervenire sull’esecuzione delle sentenze, che spetta alla Giustizia, esclude la “lieve entità” per i reati di resistenza, minaccia, violenza e addirittura oltraggio a pubblico ufficiale e dà fino a un anno di carcere per i cortei non autorizzati, fino a 3 anni per chi indossa caschi e scudi di protezione in un corteo.

Per questo, spiega il Fatto, è palesemente incostituzionale, cominciando dalle famose multe:

Qui ci sono vari problemi: il testo è generico (“migranti” in senso tecnico-giuridico non vuol dire nulla) e non è chiaro nemmeno se la previsione riguardi solo le navi italiane o anche le altre e, in questo caso, come si possa far multe a barche straniere per fatti commessi fuori dall’Italia. In generale, peraltro, se l’operazione è di “soccorso” (il termine usato nel decreto) integra lo “stato di necessità”, il che (per legge) esclude la sanzione.

Senza contare che il testo confligge in maniera irragionevole col Testo unico sull’immigrazione che già punisce “il trasporto di stranieri in posizione irregolare”. I profili di incostituzionalità sono plurimi: il più evidente è che la multa è elevata per non aver obbedito all’ordine di un’autorità amministrativa, anche se quello confligge con fonti sovraordinate com’è, ad esempio, la Convenzione Onu sul diritto del mare (che prevede l’obbligo di salvare chiunque sia in difficoltà e di sbarcarlo in un porto sicuro).