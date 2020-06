Il percorso terapeutico prevede la riabilitazione neuromotoria, la rieducazione respiratoria, per un graduale affrancamento dalla cannula tracheostomica, il training deglutitorio per un recupero dell’alimentazione per bocca, una riabilitazione neuropsicologica, per la ripresa di funzioni cognitive e comportamentali, come il linguaggio, la memoria, l’attenzione e la vita di relazione

Rita Formisano, direttore di Neuroriabilitazione della Fondazione Irccs Santa Lucia di Roma e presidente del Coma and disorders of consciousness panel della European Academy of Neurology, spiega oggi al Messaggero quali possibilità di recupero ci sono per Alex Zanardi dopo l’incidente alla «Luino-Santa Maria di Leuca»:

Superata la fase critica, il recupero «dipende dal danno neurologico del paziente». Non è possibile, infatti, prevedere gli sviluppi dopo un trauma cranico grave. «Le evoluzioni – spiega Formisano – possono essere diverse a seconda della sede e dell’estensione della lesione e dalla precocità dell’intervento. Nel caso in cui ci sia una emorragia cerebrale, è importante intervenire subito. Poi tutto dipende dal monitoraggio della fase acuta. Per assicurare che ci sia un’adeguata ossigenazione cerebrale, in genere nel trauma cranico grave i pazienti vengono assistiti da un ventilatore meccanico. E’ importante poi controllare e monitorare che la pressione intracranica non superi certi livelli». Dopodiché, si può cominciare a capire come può evolvere la situazione, ma solo se è ormai superata la fase acuta. «Il paziente può gradualmente non avere più bisogno della ventilazione meccanica e del monitoraggio della pressione intracranica. Questo avviene se – rimarca Formisano – si supera la fase acuta senza che ci siano delle complicanze relative alla parte neurochirurgica oppure mediche come quelle infettive. Dipende da caso a caso, e a seconda della gravità del danno cerebrale».

Il percorso terapeutico prevede la riabilitazione neuromotoria, la rieducazione respiratoria, per un graduale affrancamento dalla cannula tracheostomica, il training deglutitorio per un recupero dell’alimentazione per bocca, una riabilitazione neuropsicologica, per la ripresa di funzioni cognitive e comportamentali, come il linguaggio, la memoria, l’attenzione e la vita di relazione. Intanto nella dinamica dell’incidente si individuano tre possibili cause: la velocità eccessiva, un cedimento della ruota sinistra o le fessurazioni dell’asfalto. Spiega oggi Repubblica: