Per Giorgia Meloni se cancellano Porta a Porta è una censura contro di lei

Con il senso istituzionale tipico di chi è stata ministro con Berlusconi, Giorgia Meloni ha rilasciato oggi una nota sulla sua mancata partecipazione a Porta a Porta causata dalla sospensione della trasmissione: “Poco fa mi è stato comunicato che questa sera ‘Porta a Porta’, trasmissione a cui avrei dovuto partecipare nello spazio dell’intervista politica, non andrà in onda. Rivolgo la mia solidarietà al direttore Bruno Vespa e a tutta la redazione per questa gravissima decisione della Rai, che sceglie di censurare il servizio pubblico in una fase in cui l’informazione dovrebbe invece essere ampia e garantita. Mi chiedo se analoga decisione sarebbe stata presa qualora a essere ospite di Vespa fosse stato un esponente del governo e non dell’opposizione”. Stranamente, Meloni – che qualche giorno fa ha definito Giuseppe Conte “criminale” – non ha rilasciato la nota sui social network: peccato.

La direzione generale della RAI ha invece deciso di non mandare in onda Porta a Porta martedì, mercoledì e giovedì per motivi precauzionali. E anche Bruno Vespa ha protestato: “Nicola Zingaretti è venuto a Porta a Porta nel pomeriggio di mercoledì scorso e ha manifestato i primi sintomi di positività al virus sabato. Il direttore generale dello Spallanzani, professor Ippolito, mi ha confermato che il rischio si limita alle persone che nelle 48 ore precedenti (e non 72, come nel nostro caso) abbiamo avvicinato la persona infetta per più di mezz’ora a meno di un metro di distanza. Questo con Zingaretti non è avvenuto. Non esiste pertanto nessuna ragione sanitaria su cui si fondi il provvedimento”.