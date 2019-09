Il PD apre alla revoca di Autostrade

Il Partito Democratico apre alla revoca delle concessioni per Autostrade e i Benetton. Dopo le notizie dell’inchiesta bis sul Ponte Morandi anche l’alleato di governo del MoVimento 5 Stelle sembra essersi convinto a chiudere la questione. Racconta oggi Paolo Baroni su La Stampa:

È stato l’ex ministro alle Infrastrutture e oggi capogruppo Graziano Delrio invece a fare un passo in più, con una dichiarazione che ha sorpreso tanti: «Alcune concessioni, in particolare quelle collegate alla tragedia del Morandi vanno viste, come già sta facendo la Presidenza del Consiglio, con esperti che potranno anche arrivare fino alla revoca». Una revoca parziale, dunque, della A10, il tratto autostradale del ponte Morandi, come offerta di compromesso che placherebbe i 5 Stelle e alla fine potrebbe anche convincere Atlantia, casa madre di Aspi, a non trascinare la questione in tribunale.

L’idea sarebbe stata partorita a Palazzo Chigi, dall’avvocato esperto in mediazioni che oggi occupa la poltrona di premier. Giuseppe Conte ha chiesto a M5S e Pd di adottare la logica con la quale lui conduceva gli arbitrati, di guardare ai pareri giuridici e non alle posizioni di parte. E ha avocato a sé la sintesi finale, che comunque avverrà in tempi non certo brevi.