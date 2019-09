Il patto Renzi-Di Maio sul fisco

C’è un patto tra Renzi e Di Maio per fermare gli aumenti selettivi dell’IVA che il governo sta preparando e che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha ipotizzato ieri. Carlo Bertini su La Stampa racconta lo strano asse tra MoVimento 5 Stelle e Italia Viva per fermare Conte:

Lo stop di Renzi e compagni va in onda per bocca di Ettore Rosato non appena partono le bordate delle azzurre Gelmini e Carfagna contro chi finanzia il reddito di cittadinanza facendo crescere l’Iva. «Siamo Italia Viva non Italia Iva. Non aumentarla è un impegno che spetta a tutti mantenere. Noi su questo non faremo sconti». L’altolà istituzionale si consuma in nottata nel vertice a Palazzo Chigi, dove Conte e Gualtieri si sentono rispondere «giammai» dalle due plenipotenziarie di Renzi e Di Maio sui terreni economici, il ministro Bellanova e il sottosegretario al Mef, Laura Castelli: spalleggiata dal sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

Ma la novità stavolta è che si crea di fatto il primo accordo di merito tra Renzi e Di Maio dopo anni di sciabolate reciproche. E su un tema sensibilissimo, come il fisco e l’innalzamento, se pur parziale e se pur contenuto, dell’Iva. Ritenuto da Renzi un’arma contro il governo caricata a pallettoni e consegnata nelle mani di Salvini. Un boomerang insomma.