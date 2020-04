I centomila test sierologici per la patente di immunità e il ritorno al lavoro nella fase 2

Il Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile sta per presentare al ministero alla Salute il progetto sull’utilizzo dei test sierologici. Repubblica racconta oggi che in uno o al massimo due giorni e Roberto Speranza potrà valutare la proposta dei tecnici e chiedere correzioni prima di dare il via libera. Più avanti verranno approfonditi altri utilizzi dello stesso strumento, mirati alla ripresa di singole attività produttive. Si tratta di test di importanza fondamentale per sapere chi può tornare al lavoro nella fase 2 e verranno incrociati con la app per tracciare gli spostamenti dei malati e dei sospetti, con le varie misure che scaglioneranno le riaperture e con quelle che manterranno il distanziamento sociale nei locali.

Ieri al Comitato si è parlato di circa 100mila persone da sottoporre all’esame sul sangue in tutto il Paese per capire in quanti sono stati contagiati in queste settimane e quindi sono immunizzati, almeno per qualche mese. Verranno scelte in base alle caratteristiche demografiche e alla quantità degli abitanti delle regioni. Riguardo a quello che è stato definito “passaporto di immunità”, dovrebbe far parte di un secondo progetto, legato all’approfondimento nelle singole attività produttive, magari d’accordo con i datori di lavoro. Quello è un approfondimento mirato che non ha senso legare a uno studio nazionale sulla prevalenza del virus, ma serve a capire chi tra i vari lavoratori ha preso il virus e per almeno un po’ di tempo ne è immune.

I test sierologici per la ricerca del coronavirus possono essere rapidi, perché non richiedono l’intervento di un laboratorio e pochi minuti dopo l’estrazione di una goccia di sangue (come per la glicemia) danno la risposta, oppure prevedere un’analisi più approfondita. Cercano sempre la reazione dell’organismo al passaggio del virus. Come avviene per tutte le infezioni virali, anche di fronte a quella da coronavirus il sistema immunitario produce anticorpi.

Alcuni, che si chiamano IgM, si formano all’inizio dell’infezione, e si trovano nel sangue di solito a 4 o 5 giorni dalla comparsa dei sintomi e scompaiono in qualche settimana. Altri, IgG, si sviluppano dopo, e si trovano nel sangue circa due settimane dai primi sintomi. I test sierologici ricercano nel sangue proprio IgM e IgG. Se si trovano significa che l’infezione potrebbe essere in corso o che ha colpito in passato, che è la cosa che interessa in questo caso. Il limite, che però ha più a che fare con l’uso diagnostico di questi test, è che ci vogliono alcuni giorni prima di sviluppare una iniziale risposta immunitaria. Se però si vuole valutare la diffusione del coronavirus analizzando un alto numero di persone, va bene anche così.