Paragone imbarca anche Stefano Puzzer alle elezioni: correrà con Italexit 

Stefano Puzzer, leader della protesta dei lavoratori portuali di Trieste e poi leader delle manifestazioni No Green pass nella città, correrà nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone nelle prossime elezioni.

In lista anche Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato “La gente come noi”. Come viene riportato da Trieste Cafè, Gianluigi Paragone ha detto: “Abbiamo preso quei ragazzi che alcuni mesi fa si sono ritrovati con il getto degli idranti addosso. Il mio e nostro amico Stefano Puzzer con Andrea e Franco stanno con noi!! “La gente come noi” è con noi, Stefano sarà candidato Italexit! Gli amici di “Alternativa”, con cui abbiamo fatto tante battaglie assieme, stanno con noi!! All’interno del simbolo di Italexit ci sarà anche quello di Alternativa”. Lo stesso Puzzer ha poi confermato la notizia all’Ansa, spiegando che “il programma politico è battaglia contro il vaccino obbligatorio, contro il Green pass e contro l’invio di armi all’Ucraina, con una particolare attenzione ai problemi finanziari dell’Italia, che sembra tutti sottovalutino”. Puzzer, ex portavoce ufficiale del Coordinamento Lavoratori Portuali Trieste (CLPT) e rappresentante dei portuali dello scalo giuliano, l’anno scorso aveva catalizzato l’attenzione mediatica, per la questione dello sciopero che minacciava di bloccare il porto di Trieste. La protesta si era scatenata per l’introduzione dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro.