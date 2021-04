La grande maturità di Paragone che fa i versi mentre parla Alessia Morani | VIDEO

Il leader di Italexit dice che non si vaccinerà (e non solo perché ha passato da poco l’infezione). Poi dice anche di essere un bell’uomo

Una maturità senza Paragone. Il leader di Italexit, in collegamento con Non è L’Arena (su La7), offre un eccellente spettacolo di sobrietà e saggezza mentre Alessia Morani – in studio – parla di Europa e vaccini. Mentre la deputata del Partito Democratico sottolineava il ruolo nell’Europa nella campagna vaccinale, il senatore inizia a fare dei versi bambineschi e a muovere le mani a mo’ di teatro delle marionette. Poi la domanda sui vaccini e l’intervento di Alessandro Cecchi Paone. Ma nel bel mezzo di questa pantomima, l’ex pentastellato trova anche il tempo per dire di essere un bell’uomo.

Paragone fa i versi mentre parla Alessia Morani

“Italexit non deve agitarsi, perché senza l’Europa saremmo stati ancora più in difficoltà”, ha detto Alessia Morani. E in quel momento inizia la pantomima di Gianluigi Paragone che inizia a fare quei versi bambineschi e a muovere le mani. Insomma, versi da bambino dell’asilo mentre la deputata del Partito Democratico gli ricorda: “Sei anche un uomo di una certa età”. E l’ego narcisistico prende il sopravvento anche qui: “Per fortuna un bell’uomo”. Insomma, “Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja”. E a che a se stesso.

Finiti i versi, Alessia Morani chiede al senatore di Italexit se si vaccinerà. Lui dapprima dice di no perché ha passato da poco l’infezione da Sars-CoV-2 sottolineando di essere “molto più protetto” della deputata del PD “e di ci si è fatto il vaccino”. Una verità non scientifica visto che non tutti – nonostante l’infezione – producono anticorpi necessari per evitare un secondo contagio. Ma che Paragone abbia un’idea tutta sua di questa pandemia lo aveva già dimostrato – sempre in collegamento con Non è L’Arena – poco più di un mese fa, quando discusse con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri dimostrando di non conoscere i dati della campagna vaccinale. Insomma, il classico Paragone.

(foto e video: da Non è L’Arena, La7)