A Torino hanno Alberto Airola, a Roma dobbiamo accontentarci di Paolo Ferrara. L’ispettore Ferrara, che è anche consigliere del M5S in Campidoglio, ha infatti appena scoperto un audio registrato, dice lui, sulla Roma-Lido: qualcuno propone di manifestare contro il governo pagando ai partecipanti un rimborso spese di dieci euro. Perché, si sente nella registrazione, “è una cosa del sociale” e “lo firmi e ti danno 10 euro stasera stessa alle 7 e mezza. No, perché c’è la manifestazione, finita la manifestazione firmiamo la presenza e ti danno dieci euro. Devi dare nome e cognome alla signora”.

Un nostro attivista insospettito da una serie di telefonate TUTTE UGUALI ha registrato di nascosto questo audio sul trenino Roma – Lido. Che dire? Non ci sono più le MANIFESTAZIONI di una volta – specialmente contro il Governo del Cambiamento. Poveracci 😂😂😂 pic.twitter.com/VyuRcZVLBF — Paolo Ferrara ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (@Paolo__Ferrara) August 8, 2019

Paolo Ferrara e la prova audio del pagamento per la manifestazione contro il governo

Orgoglioso prepara il videuzzo corredandolo di sottotitoli. Lo pubblica su Twitter. Poi però arriva il solito guastafeste:

L’interlocutore sostiene che la manifestazione a Montecitorio non fosse contro il governo ma per Bibbiano e che fosse quella organizzata da Casapound il 31 luglio scorso alle 16, visto che gli orari combaciano perfettamente con l’audio.

Ma anche così non tutto quadra. Perché Ferrara non dice quando è stato registrato l’audio che potrebbe essere più recente rispetto al 31 luglio: a questo punto l’ipotesi Casapound cadrebbe. Ma è anche vero che né oggi né nei giorni precedenti sono andate in scena manifestazioni contro il governo a Montecitorio. Quindi facciamo così: se oggi alle 16 qualcuno si presenta a manifestare contro il governo, ha ragione Ferrara. Se non si presenta…

