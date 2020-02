Paola Pisano: la ministra dell’Innovazione e il COPASIR che diventa COPAS

Paola Pisano, ministra dell’Innovazione arrivata fresca fresca a Roma dal disastro lasciato con l’anagrafe a Torino, ha già dato ampia dimostrazione delle sue capacità con l’ideona della password di Stato, in questo intervento in commissione chiama ripetutamente COPAS il COPASIR (il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti). In compenso pronuncia frasi di estrema chiarezza: “Il COPAS e il ministero della Difesa che se ne fa carico e si occupa delle tecnologie 5G, quello che posso dire da tecnica, è sempre una questione di policy e di come si entra nei vari mercati”.

#CyberSecurity #5G#Pisano chiama “COPAS” il Copasir e ritiene che “probabilmente non accetteremo mai quello che certe aziende cinesi accettano ovvero che se lo stato richiede dati, le aziende glieli devono dare”

🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/ceFt8Ega1B — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) February 20, 2020

Poi in questo altro spezzone dice che chi lavora nella Pubblica Amministrazione dovrebbe poter “acquistare l’iscrizione al nido tramite il MEPA”. Il MEPA è il Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione