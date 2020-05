Il pagamento della cassa integrazione in deroga arriva a giugno?

“Il governo vuole vincere la sfida della riduzione degli adempimenti burocratici. Per questo introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della cassa in deroga”, ha annunciato il premier Giuseppe Conte. Come? Il Fatto Quotidiano spiega oggi che su 305.434 domande di Cig in deroga – quella destinata anche alle piccole imprese – decretate dalle Regioni e arrivate all’Inps, quelle autorizzate sono 207 mila ma pagate solo 57.833.

Soldi andati a 121.756 beneficiari su una platea che secondo l’Inps è composta da oltre 640 mila lavoratori, 1,3 milioni secondo la Uil. Il governo ha messo sul piatto 2,3 miliardi di euro che faticano a partire a causa del meccanismo complesso di uno strumento datato che si è incastrato nella baruffa innescata tra Inps e Regioni per colpa del modello Sr41 (che riporta il numero di lavoratori effettivamente in cassa e non solo di quelli presunti) e degli Iban che vengono riportati in modo errato dalle aziende che l’Inps è costretta a correggere. Una procedura che per dipendenti dell’Istituto avviene in smart working, allungando i tempi.

Così, in attesa di una procedura semplificata che dovrebbe basarsi sulla possibilità per la Cig in deroga di inserire il modello Sr41 in modo automatico nel flusso di dati che normalmente il datore di lavoro invia all’Inps e per la Cig ordinaria di non presentare una nuova domanda (ma solo aggiornare la precedente), chi ha chiesto la cig in deroga dovrà molto probabilmente aspettare i soldi fino a giugno. Forse sarebbe bastato dall’inizio spiegare che per questa procedura sono necessari tre mesi di lavorazione.