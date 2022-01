Si era già mostrato contrario all’obbligo di Super Green Pass per attraversare lo Stretto, manifestando solidarietà al sindaco di Messina Cateno De Luca che la scorsa notte aveva dormito accampato in tenda alla rada San Francesco del porto sulla sponda siciliana in protesta contro il provvedimento del governo: ora Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, fa un passo in più e firma un’ordinanza che permette ai residenti isolani di prendere il traghetto per la Calabria anche con il Green Pass semplice, quindi soltanto con l’esito negativo di un tampone. Il provvedimento arriva dopo una lettera inviata domenica da Musumeci al ministro della Salute Roberto Speranza, ed entra in vigore a partire dalle 14: chi si muove in auto ha l’obbligo di rimanere a bordo della vettura, mentre per chi è a piedi sono stati predisposti degli spazi comuni aperti in cui sostare indossando la mascherina FFP2.

Attraversare lo Stretto di Messina senza Super Green Pass: l’ordinanza di Musumeci che sfida Draghi

Si risolve così quindi il braccio di ferro con il governo per garantire – secondo le tesi di Musumeci e De Luca – la continuità territoriale che con l’obbligo di Super Green Pass era stata “infranta”. “È assurdo – spiega il governatore siciliano – che nella Penisola ogni cittadino privo di vaccino possa spostarsi da una regione all’altra, mentre per passare dalla Sicilia alla Calabria si deve esibire il certificato verde. Sanno tutti che non sono mai stato generoso con i No Vax, ma qui si mette in discussione persino l’appartenenza della Sicilia al resto d’Italia. Voglio sperare che anche il collega Occhiuto della Calabria, al quale ho preannunciato la mia iniziativa, intenda adottare lo stesso provvedimento. Roma deve smetterla di apparire arrogante o distratta verso i diritti dei siciliani”. Dal fronte calabrese l’omologo di Musumeci, Roberto Occhiuto, di Forza Italia, ha lamentato proprio la mancanza di coordinamento e comunicazione: “Non mi ha mai chiamato, mi ha soltanto scritto su Whatsapp”.