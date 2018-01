Nicola Cecchi: lo sfidante M5S di Renzi che faceva campagna per il sì al referendum

Nicola Cecchi, candidato del MoVimento 5 Stelle all’uninominale in Senato a Firenze 1, dove sfiderà Matteo Renzi, è stato iscritto al Partito Democratico fino al 2016 e ha fatto anche campagna elettorale per il referendum sulle riforme voluto dall’allora premier. In questo status del 3 dicembre di due anni fa invitava a votare sì al referendum:

L’Huffington Post, che parla dell’intera storia, racconta anche che Cecchi pubblicò questa battuta sull’arresto di Renato Marra nel 2016: “Adesso anche il M5S è finalmente entrato in politica”.

La selezione delle candidature nell’uninominale è stata riservata a Luigi Di Maio, il candidato premier. Stamattina il caso di Rinaldo Veri, ammiraglio e consigliere comunale a Ortona in una lista alleata con il Partito Democratico, aveva portato al ritiro della candidatura di quest’ultimo. Anche Vittoria Casa, candidata a Bagheria, è stata assessora e coordinatrice del PD.