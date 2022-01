Ricorda di aver trascorso la sera del 31 dicembre a casa di amici, poi di aver fatto un giro in auto con una persona che l’avrebbe portata in un’altra abitazione. Dopo, più nulla. Una 29enne di Napoli denuncia di essere stata drogata e violentata la notte di Capodanno nel quartiere Vomero: i suoi ricordi sono confusi, teme di poter aver assunto a sua insaputa la cosiddetta “droga dello stupro”. Accompagnata dalla madre, in Procura, la giovane ha ricostruito la vicenda secondo quanto è riuscita a ricordare. Del caso si occupa il pool reati contro le fasce deboli, guidato dall’aggiunto Raffaello Falcone: gli investigatori avrebbero avviato esami specifici per ottenere riscontri sia sulla presenza di sostanze tossiche che potrebbero aver inibito le capacità di reazione della giovane sia su segni riconducibili a una violenza sessuale.

Anche a Napoli una ragazza denuncia di essere stata violentata la notte di Capodanno

La ragazza non risiede a Napoli, ma era tornata in città per il periodo delle feste. In questo contesto e in un “quadro di cautela” ci sarebbe già una precisa pista investigativa: un uomo avrebbe organizzato una trappola a base di stupefacenti e di “atteggiamenti subdoli”. Gli investigatori utilizzeranno anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle strade del quartiere napoletano e ricostruiranno la vicenda anche attraverso il racconto delle altre persone.

La vicenda della giovane napoletana richiama alla mente quanto avvenuto la notte di San Silvestro a Milano in Piazza Duomo, dove due giovani sono state vittime di un agguato di un gruppo di giovani – come documentano alcuni video della testata alanews – e dove un’altra ragazza è stata accerchiata e tratta in salvo dalle forze dell’ordine, sempre dopo lo scoccare della mezzanotte.