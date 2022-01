Le altre ragazze molestate in piazza Duomo a Milano | VIDEO

Spunta un nuovo video che mostra altre due giovani molestate in Piazza Duomo a Milano durante i festeggiamenti per il Capodanno

Il capodanno in Piazza Duomo a Milano è stato il pretesto per una serie di molestie ai danni di alcune ragazze inermi di fronte al “branco”. Dopo il video circolato qualche giorno fa in cui veniva mostrata una giovane che tentava di divincolarsi da un cerchio di uomini che si stringeva sempre di più intorno a lei, la testata alanews ha pubblicato un altro filmato, registrato intorno all’una e mezza, a ridosso del palmeto artificiale installato al confine della piazza: mostra due ragazze spinte contro una transenna che cercano disperatamente di scappare da un groviglio di braccia e mani. Alla fine riescono a raggiungere la polizia, con l’aiuto di qualche passante, e – in lacrime – raccontano alle forze dell’ordine l’accaduto.



Le altre ragazze molestate in piazza Duomo a Milano

“Questi gravissimi episodi – commenta l’assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato – riportano alla memoria quello che successe la notte di San Silvestro a Colonia e in altre città tedesche nel 2016 quando gruppi di giovani stranieri aggredirono decine di ragazze e donne che si trovavano in piazza e nei locali per i festeggiamenti”. Il Corriere della Sera ha intervistato la ragazza del primo filmato, rilanciato sui social dalla pagina “Milanobelladadio”. Si tratta di una giovane di 19 anni, studentessa fuori sede. “Sembrava scherzassero – racconta – ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza. Si sono fatti violenti. Ho pensato volessero rapinarmi e gli ho dato la borsa. Ma non mi lasciavano. Mi sono spaventata e ho iniziato a urlare”. Sull’aggressione, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo. Le violenze su queste giovani donne sono soltanto gli episodi più gravi di una notte – quella del Capodanno milanese – fatta di eccessi, raffiche di botti nonostante l’ordinanza di divieto, e anche diverse rapine e risse, come quella avvenuta poco distante da Piazza Duomo che ha visto un 18enne ferito alla testa da una bottigliata.