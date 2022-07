Ieri Rafa Nadal ha battuto Taylor Fritz ai quarti di finale di Wimbledon al quinto set, dopo oltre quattro ore di gioco, accusando problemi alla zona addominale e terminando l’incontro con un cerotto sotto la maglia. Suo padre e sua sorella da bordo campo gli hanno chiesto di ritirarsi, ma il campione spagnolo ha stretto i denti arrivando in fondo al match e riuscendo ad approdare in semifinale, che avrà luogo domani contro Nick Kyrgios. Contro la narrativa del campione che ha vinto nonostante non fosse al meglio delle sue condizioni però è arrivato un messaggio del collega italiano Fabio Fognini, che su Instagram ha scritto “Sicuro… Ragazzi smettetela di credere a tutto quello che leggete, per favore!”, riferendosi all’infortunio di Nadal.

Fognini ha davvero insinuato che Nadal abbia finto un infortunio contro Fritz?

Dopo la vittoria di ieri lo spagnolo aveva dichiarato: “Qualcosa a livello addominale non funziona. Ho dovuto trovare un modo per servire in maniera diversa. Ho pensato parecchie volte che non sarei riuscito a finire il match. Sì, dal mio box mi avevano detto di ritirarmi, è qualcosa che ho fatto un paio di volte nella mia carriera. Ma lo odio. Odio ritirarmi. Non so ancora se giocherò con Kyrgios, non posso rispondere adesso, farò degli esami e solo dopo quelli deciderò”. Dopo che alcuni giornali hanno ripreso le parole di Fognini su Nadal, il tennista italiano ha pubblicato un’altra storia per spiegare meglio cosa intendesse: “Cari amici giornalisti, tengo a precisarvi con queste due semplici righe che mai e poi mai ho fatto riferimento a un campione come Rafa. E mai me lo potrei permettere. È ora di smettere di scrivere e riportare tutto ciò che volete in maniera sbagliata. Detto ciò auguro a Rafa e al suo team in bocca al lupo per questo finale di Wimbledon”. Resta da chiedersi allora cosa intendesse davvero dire Fognini con il suo primo messaggio.