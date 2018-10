La multa e la crisi: lo scenario peggiore nella guerra con l’Europa

Marcello Sorgi oggi su La Stampa si esercita sullo scenario peggiore sulla crisi con l’Europa scatenata dalla bocciatura da parte della Commissione Europea della Manovra del Popolo del governo Lega-M5S.

Proviamo a immaginarlo, ragionando sui pochi dati certi di una situazione inedita. Se non è la prima volta che scontiamo la procedura di infrazione, lo è, invece, dal 2012 in cui il Fiscal Compact è entrato in vigore, che il governo non dà seguito alle indicazioni della Commissione e sfida apertamente le regole. Se, superate le tre settimane che ci sono state assegnate, entro metà novembre l’Italia non darà segni di ripensamento, le autorità europee ci infliggeranno sanzioni che, come la bocciatura di ieri, potrebbero arrivare più rapidamente del previsto, con una multa fino a dieci miliardi di euro, lo 0,5 per cento del Pil.

Conoscendo Salvini e i suoi «me ne frego», l’Italia potrebbe anche rifiutarsi di pagare la multa, e la Commissione, come risposta, potrebbe pignorarcene il valore, prendendolo dai fondi strutturali che è tenuta a corrisponderci. Salvini, ma anche Di Maio perché su questo sono ormai ingarellati, potrebbe a quel punto ricusare il pagamento della retta annuale di iscrizione al club dell’Unione che l’Italia, come gli altri 27 membri, è soggetta a versare ogni anno. Di lì in poi, in fondo a un’escalation come questa, la possibilità di un’uscita dall’Europa e dal sistema della moneta unica diventerebbe concreta.